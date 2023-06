Bari-Cagliari, il San Nicola è già sold out: l’annuncio di De Laurentiis

Sono terminati in una manciata di ore i biglietti per assistere al ritorno della finale playoff tra Bari e Cagliari: già sold out il ‘San Nicola’ per la partita che mette in palio l’ultimo posto per la Serie A, in programma domenica 11 giugno alle ore 20:30.

A dar l’annuncio del tutto esaurito è stato il presidente biancorosso Luigi De Laurentiis tramite una storia Instagram (la vendita libera, successiva ai due giorni di prelazione per gli abbonati, era iniziata nella mattinata odierna).

