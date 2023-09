Bari beffato a Parma: Benedyczak condanna i biancorossi alla prima sconfitta

Il Bari perde la prima stagionale a Parma in una gara che aveva agguantato e in cui stava provando ad attaccare per provare a portarsi in vantaggio. Decisivo Benedyczak a 10’ dal termine, dopo l’infortunio di Di Cesare costretto a lasciare il campo per un’affaticamento.

Parma subito pericoloso nei primi due minuti: prima Hernani calcia altissimo sull’assist di Partipilo, poi Colak segna dopo la respinta di Brenno sulla conclusione di Partipilo, che però era in posizione irregolare. Il Parma è molto più in palla del Bari e al quarto d’ora trova il vantaggio. L’azione è avviata da Antonhy Partipilo da destra, scambia con Mihaila e conclude all’incrocio dei pali dove Brenno non può arrivare. Il Bari prova a reagire con due colpi di testa di Nasti, servito prima da Ricci da sinistra e poi da Dorval da destra. Occasione importantissima per i biancorossi al minuto 27: Maiello trova Aramu in area di rigore, l’ex Genoa entra e calcia, trovando la respinta da parte di Chicizola. Ci riprova Partipilo al minuto 32: questa volta Brenno risponde a terra.

Al 1’ della ripresa la partita può cambiare: rinvio completamente sbagliato di Chicizola che centra in pieno Aramu: l’ex Genoa è bravo ad indirizzarla verso Nasti che con un pallonetto rimette le cose in parità. Il Bari si fa ancora vedere dalle parti di Chicizola al quarto d’ora della ripresa con un colpo di testa di Di Cesare sugli sviluppi di un calcio d’angolo che il portiere del Parma blocca a terra. Al minuto 70’ Brenno si erge a protagonista su un tiro ravvicinato di Bernabè dopo uno scambio con Partipilo. Alla mezz’ora altra occasione per il Parma: Di Chiara serve da sinistra Sohm che di controbalzo conclude alto. Il Parma ripassa a 10’ dalla fine con Benedyczak: Estevez va via a destra e crossa in mezzo, l’attaccante polacco la corregge in rete. Finisce dopo 6’ di recupero e adesso trovare la vittoria al San Nicola diventa fondamentale.

