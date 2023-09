Happy Casa Brindisi, vittoria sofferta con l’Oradea. Il cammino europeo in Champions League prosegue

Soffra ma vince l’Happy Casa Brindisi nell’esordio europeo. Successo di misura per 77 a 74 sui rumeni dell’Oradea nei quarti di finale del qualification round di Champions Legue che si sta disputando in Turchia.

Gara dai due volti con Brindisi capace di salire sino al +15 a metà del terzo quarto prima di farsi rimontare dai rumeni sempre nel terzo parziale chiuso sul 60 – 60. Ultimi dieci minuti con un primo strappo firmato dalla tripla di Laquintana e il nuovo pareggio Oradea.

I rumeni sbagliano tanto in attacco e i tiri liberi di Jhonson, a sette secondi dal suono della sirenza, sono la certificazione del successo. L’Happy Casa adesso attende una tra Den Bosch e Gottingen per la semifinale in programma venerdì 29 settembre sempre ad Antalya.

