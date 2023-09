Starita risponde a Curcio, 1-1 tra Casertana e Monopoli

CASERTA – Un gol per tempo, tra Casertana e Monopoli è 1-1 nel recupero della prima giornata. Andamento lento per entrambe le squadre. I ragazzi di Tomei muovono la classifica dopo la batosta di Avellino, quarto pareggio su quattro per i campani. L’inizio degli ospiti non è dei più incoraggianti. Al 9’ un’incursione di Damian dalla destra sorprende la difesa pugliese, Curcio in scivolata anticipa l’uscita di Perina ed a porta sguarnita sblocca il risultato. Il Monopoli c’è, al 14’ D’Agostino fa partire un destro a giro, Venturi si rifugia in angolo. 19’, la squadra di Tomei rischia ancora, botta di Tavernelli respinta da Perina. L’estremo difensore ex Turris è provvidenziale anche al 33’ sulla conclusione minacciosa di Damian. Falchetti attendisti ma molto pericolosi in fase offensiva. Con il montaggio passiamo alla ripresa. Primo squillo al 48’, tentativo da fuori area di Casoli che tenta l’eurogol, la sfera termina sul fondo di poco, brivido per il gabbiano. Chance importante per il Monopoli al 58’, controllo di Starita che si aggiusta la sfera e incrocia il destro sfiorando il gol del pari. E’ soltanto il preludio a ciò che avverrà tre minuti dopo, Venturi in libera uscita si fa sorprendere dalla zampata di Hamlili, Starita deve soltanto toccare per firmare il meritato 1-1. La Casertana torna a farsi avanti, occasionissima al 73’, traversone preciso di Toscano per un Casoli che, dimenticato da tutti, non calibra bene il colpo di testa. Passano cinque minuti, campani pericolosi ancora per vie aeree, Perina blocca l’incornata di Carretta. I rossoblù spingono nel finale senza riuscire, però, a trovare il guizzo vincente. Al “Pinto” termina 1-1.

Casertana (4-3-3): Venturi; Sciacca (1’st. Calapai), Soprano, Celiento, Anastasio (1’st. Fabbri); Damian (1’st. Carretta), Proietti, Toscano; Casoli, Tavernelli, Curcio (25’st. Montalto). All. Cangelosi.

Monopoli (4-2-3-1): Perina; Hamlili, Fazio, Cargnelutti, Ferrini; Vassallo (37’st. Piarulli), Iaccarino; Borello, Starita (42’st. Simone), D’Agostino (37’st. Peschetola); Spalluto (6’st. Santaniello). All. Tomei.

Arbitro: Cherchi di Carbonia.

Note: ammoniti: Damian (C), Celiento (C), Cargnelutti (M), Casoli (C), Calapai (C), Proietti (C), Iaccarino (M), Peschetola (M).

Marcatori: 9’pt. Curcio (C), 16’st. Starita (M).

Angoli: 2-4

