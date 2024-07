Bari, Autorità Portuale: progetti rivoluzionari in ottica green

BARI – Dalla camionale alle opere di completamento per l’Ansa di Marisabella; dalla viabilità al nuovo terminal crociere, il tutto in un’ottica green, sostenibile e – parola d’ordine – rispettosa dell’ambiente. Il commissario straordinario dell’Autorità Portuale di Sistema del Mare Adriatico Meridionale, il contrammiraglio Vincenzo Leone, fa il punto su quello che sarà il suo mandato dopo le dimissioni – per motivi di salute – di Ugo patroni griffi. Il numero uno della Guardia Costiera pugliese – che nelle scorse ore ha illustrato anche quelli che saranno i progetti per lo scalo del capoluogo messapico – parla prima di tutto dell’appalto integrato per la progettazione e i lavori per la realizzazione dei sistemi di cold ironing nei porti di Bari e Brindisi. Oltre 28 milioni di euro per garantire una maggiore eco-sostenibilità e una significativa riduzione di Co2.

