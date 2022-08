In merito alla notizia di stampa con riferimento alle assunzioni della Sanitaservice presso il Policlinico di Bari, l’amministratore unico della società Michele Carrassi precisa che le ultime procedure di reclutamento per far fronte all’emergenza Covid si sono svolte nel febbraio 2021 attraverso regolare richiesta al centro per l’impiego, ex art. 16 legge 56/87. Il centro per l’impiego ha attivato l’Arpal che ha pubblicato l’avviso pubblico per ausiliari pulitori e svolto le procedure di selezione. La Sanitaservice, ricevute le graduatorie, ha proceduto alle assunzioni, tutte a tempo determinato. Le procedure di internazionalizzazione di pulitori, ausiliari, commessi portieri della società risalgono al 2013.