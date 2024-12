Bari, al via il primo Forum del Turismo

BARI – Diffondere cultura dell’innovazione e del management delle imprese e dei sistemi turistici, rivolgendosi a tutti gli operatori del settore interessati a comprendere come costruire e gestire destinazioni turistiche “smart” in Puglia e nelle regioni italiane, del Sud in particolare. È questa la mission del Forum del Turismo 2025 che si terrà a Bari da prossimo 31 gennaio. Le due giornate propongono testimonianze, approfondimenti tematici, gruppi di lavoro a quanti sono interessati alla creazione ed alla crescita di destinazioni turistiche “smart”. Il programma consente l’incontro di destination manager, di esperti ed operatori pubblici e privati coinvolti nelle attività di Dmo e Dmc, enti pubblici e privati a livello regionale e nazionale. Le attività sono pensate per un lavoro sui temi della pianificazione e gestione delle destinazioni turistiche che favorisca la partecipazione, le relazioni, il coinvolgimento attivo di tutti gli operatori del turismo, i protagonisti dei sistemi territoriali, i manager, i consulenti aziendali, i giovani con curricula scolastici del settore.

