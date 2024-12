Putignano, 1208 interventi nell’ultimo anno per i Vigili del Fuoco

PUTIGNANO – La commozione per l’abbraccio alla mamma di Giuseppe Martino, vigile del fuoco morto a 45 anni a Matera e in servizio a Putignano fino a qualche anno fa, le lacrime del caporeparto Antonio Sanna, prossimo alla pensione e alla sua ultima festa di Santa Barbara da Vigile del Fuoco operativo, la calata della bandiera tricolore e il report suoi 1208 interventi tra incendi, soccorsi in casa e incidenti stradali, effettuati negli ultimi dodici mesi. I Vigili del Fuoco di Putignano hanno onorato la loro patrona in una serata toccante all’insegna del ricordo e della riflessione, con la richiesta di uomini e mezzi alle istituzioni.

