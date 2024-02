Bari, agguato a San Girolamo dopo la lite in discoteca: tre arresti

BARI – Sarebbero gli autori dell’agguato compiuto lo scorso 21 gennaio nel quartiere San Girolamo i tre baresi di 20, 26 e 28 anni (Massimiliano Biasi, Michele Portoghese e Michele D’Addabbo) arrestati dalla Squadra Mobile di Bari. Secondo quanto ricostruito la mattina di quel giorno i tre, a bordo di una 500X nera, avrebbero inseguito, superato e tagliato la strada a un’altra 500X, bianca, sulla quale c’erano tre ragazzi con i quali il gruppo aveva avuto un litigio poco prima, in una discoteca della zona. Dopo aver costretto l’altra auto a fermarsi, D’Addabbo e Portoghese sarebbero scesi dall’auto con altrettante pistole in pugno e le avrebbero puntate contro gli occupanti dell’altra macchina, mentre Blasi avrebbe aperto la portiera cercando di far scendere uno di questi che, nella lite precedente, avrebbe colpito lo stesso Biasi con due pugni al volto. L’auto però sarebbe ripartita e, a quel punto, Portoghese e D’Addabbo avrebbero sparato nove colpi di pistola ad altezza d’uomo, colpendo la maniglia posteriore della 500X bianca. Ad accorgersi di tutto è stato un sovrintendente capo della polizia di Stato, che avrebbe assistito alla scena dal balcone di casa propria e avrebbe fornito una dettagliata ricostruzione di quanto accaduto ai colleghi, tra cui i numeri di targa delle macchine coinvolte. Una delle vittime avrebbe raccontato agli inquirenti che Blasi aveva “importunato” la sua ragazza e, per questo, sarebbe stato picchiato: “Gli ho tirato due cazzotti, aveva il sangue in faccia. Io non mi sono fatto niente”, ha messo a verbale. Biasi, Portoghese e D’Addabbo sono stati quindi arrestati – su disposizione del gip di Bari Giuseppe Montemurro – per tentato omicidio e detenzione illegale di arma, aggravati dal metodo mafioso. I tre, sottoposti a interrogatorio di garanzia, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere.

