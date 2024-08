Bando regionale di sostegno alla mitilicoltura tarantina

I rappresentanti delle cooperative e dei sindacati dei lavoratori della mitilicoltura tarantina esprimono grande soddisfazione per la pubblicazione del bando regionale di sostegno al settore. Quest’anno, oltre ai problemi causati dal surriscaldamento delle acque, il settore è stato colpito dai vincoli imposti a causa dei fenomeni di inquinamento.

Da evidenziare la tempestività dell’assessore Pentassuglia, che ha incontrato i rappresentanti di categoria e, entro 48 ore, ha pubblicato il bando. Importante è stata la disponibilità dell’assessore ad accettare suggerimenti migliorativi da parte della categoria, come l’aumento del contributo fisso per impresa da € 3,00 a € 3,80 per metro lineare delle file e long line, un incremento del 30%.

È stata anche espressa la disponibilità ad aumentare i fondi stanziati, attualmente pari a € 150.000, se risultassero insufficienti, con una richiesta di almeno € 300.000. Questo aumento è motivato da una previsione di maggiore domanda rispetto all’anno scorso, che escludeva le maggiori cooperative per i vincoli comunitari (de minimis).

Durante l’incontro con l’assessore Pentassuglia, i rappresentanti della categoria hanno ribadito la necessità di interventi strutturali per risolvere la situazione, puntando alla bonifica del Mar Piccolo e alla modifica dell’ordinanza sanitaria regionale.

I contributi regionali, sebbene apprezzati, non possono essere la soluzione definitiva. Essi coprono solo il 10% delle perdite e, in queste condizioni di incertezza, molte aziende stanno considerando di rinunciare alle concessioni demaniali a causa delle perdite attuali e previste per il 2025.

#### Firmato:

– AGCI AGRITAL TARANTO – Emilio Palumbo

– UNCI AGROALIMENTARE – Carla Macripò

– CONFCOOPERATIVE TARANTO/FEDERCOOPESCA – Carlo Martello

– LEGACOOP AGROALIMENTARE TARANTO/DIPARTIMENTO PESCA – Cosimo Bisignano

– CASAIMPRESA CONFESERCENTI TARANTO – Cosimo D’Andria

– FAI CISL – Antonio Lafortuna

– FLAI CGIL – Lucia Lapenna

– UILA PESCA – Vincenzo Guarino

