Autonomia, Pagano: ‘Sud condannato a futura miseria’

“Con l’autonomia stanno svendendo la sanità al privato, l’istruzione a chi può pagare di più, la tutela del lavoro e la capacità di garantire ogni tipo di servizio sociale. Questa destra sta stracciando l’unità del nostro Paese, condannando il Mezzogiorno e i meridionali a un futuro di miseria”. Così Ubaldo Pagano, deputato pugliese del Partito Democratico.

“È chiaro che una buona parte della maggioranza che sta avallando questa follia non è affatto cosciente dei danni irreparabili che causerà il DDL Calderoli. Ma mentre non stupisce che i leghisti siano felici di realizzare finalmente il loro sogno di secessione, provoca sgomento e ribrezzo sapere che tanti ‘onorevoli’ colleghi meridionali stiano barattando la loro terra natia per tenersi stretta la poltrona. Il nostro Paese e la nostra storia non meritano tanta codardia”, conclude Pagano.

