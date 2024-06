Papa Francesco torna a parlare dell’omosessualità nella Chiesa

Secondo fonti ANSA, il Pontefice ha parlato di una “aria di frociaggine” in Vaticano, e non solo…

Durante un incontro a porte chiuse all’Università Salesiana con i sacerdoti romani, tenutosi nella giornata di martedì 11 giugno, Papa Francesco è tornato sul tema dell’omosessualità nella Chiesa. Secondo quanto riportato da fonti ANSA, il Pontefice ha parlato di una “aria di frociaggine” in Vaticano, esprimendo la difficoltà di affrontare questa corrente. Ha ribadito che è preferibile non accogliere in seminario ragazzi con tendenze omosessuali, nonostante siano “ragazzi buoni”.

La nota ufficiale della sala stampa vaticana chiarisce che il Papa ha discusso del pericolo delle ideologie nella Chiesa, sottolineando la necessità di accogliere e accompagnare le persone con tendenze omosessuali, seguendo le indicazioni prudenziali del Dicastero per il Clero riguardo al loro ingresso in seminario.

Francesco ha anche criticato i religiosi che tendono a fare affari, facendo riferimento alla speculazione sul Giubileo. Ha risposto a un sacerdote sulla povertà abitativa, esortando a mettere limiti ai prezzi degli affitti.

Il Pontefice ha poi toccato il tema dell’astensionismo nelle ultime elezioni, invitando la Chiesa a lavorare su una “pastorale sociale”. Ha discusso della sua partecipazione al G7 sull’intelligenza artificiale, sollevando domande sull’intelligenza naturale e sull’attenzione alla vita e alla pace.

Infine, ha risposto a domande sui padrini e sui peccati della carne, affermando che non sono più gravi di quelli della carità. Ha anche considerato l’idea di aprire una porta santa in un ospedale durante il Giubileo.

L’incontro, durato un’ora e mezza, ha visto Papa Francesco esprimere il suo impegno per la pace, con la consueta chiamata serale alla parrocchia di Gaza e l’incontro recente con gli ambasciatori di Israele e Palestina ai Giardini Vaticani.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author