Autonomia differenziata: Gioia, “Tradimento all’Unità Nazionale, presto protesta”

Il recente voto favorevole del centrodestra, inclusi parlamentari di destra del Sud, sulla promozione dell’autonomia differenziata ha suscitato polemiche e accuse di tradimento nei confronti dell’unità nazionale. Questa decisione ha creato una netta divisione nel Paese: le regioni più povere rischiano di essere lasciate indietro, mentre quelle più ricche potranno usufruire di maggiori risorse.

Secondo i critici, un vero spirito patriottico avrebbe dovuto vedere le regioni economicamente più forti condividere la propria ricchezza per sostenere le aree svantaggiate. La premier Meloni è stata accusata di aver scambiato il sostegno del Sud con l’appoggio della Lega, ottenendo l’autonomia differenziata per i leghisti in cambio della legge sul premierato per Fratelli d’Italia. Entrambe le leggi, secondo il centrosinistra, sono in contrasto con la Costituzione e saranno impugnate nelle sedi competenti.

Un tema particolarmente preoccupante è quello della sanità. La mobilità sanitaria interregionale a favore delle regioni del Nord ha raggiunto livelli allarmanti, riflettendo le disuguaglianze di uno Stato che fatica a proteggere i propri cittadini. L’autonomia differenziata, secondo i critici, peggiorerà ulteriormente questa situazione.

Il governo Meloni è accusato di aver abbandonato le regioni meridionali e svantaggiate, invece di adottare misure per colmare il divario economico e sociale. Gli oppositori della legge invitano alla mobilitazione per rivendicare il diritto alla salute garantito dall’articolo 32 della Costituzione.

Tre deputati di Forza Italia della Calabria, Francesco Cannizzaro, Giuseppe Mangialavori e Giovanni Arruzzolo, sono stati lodati per non aver partecipato ai voti sugli emendamenti e sul provvedimento finale, ritenendo che il testo necessitasse di ulteriori approfondimenti e miglioramenti.

In risposta a queste decisioni, sarà organizzata una manifestazione nella provincia di Brindisi per protestare contro la legge e difendere i principi di uguaglianza e solidarietà. I dettagli dell’evento saranno comunicati nei prossimi giorni, invitando tutti gli oppositori a unirsi alla protesta pacifica ma determinata.

