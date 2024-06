Aggressione a Mesagne, Daspo urbano per due ventenni del posto

Aggrediscono una ragazza, scatta il “Daspo Willy” per due giovani donne, una di Mesagne e l’altra di Latiano. Il fatto è avvenuto nei pressi di un bar di Mesagne lo scorso mese marzo.

A seguito della ricostruzione dei fatti e alla luce dell’istruttoria curata dal Commissariato di P.S. di Mesagne e dalla Divisione Anticrimine della Questura di Brindisi, è emerso che l’aggressione era stata consumata per futili motivi, in un luogo pubblico altamente frequentato da giovani e prospicente un viale ad intenso flusso veicolare, con conseguente pericolo per la circolazione stradale, determinando così il Questore della Provincia di Brindisi ad emettere il provvedimento del Daspo Urbano,“Daspo Willy”, della durata di un anno. Per le due giovani, la misura comporta il divieto, nelle ore serali e notturne, di accedere e stazionare nei luoghi e nelle immediate vicinanze di tutti i pubblici esercizi (bar, pub, ristoranti, pizzerie, osterie, fast food) e dei locali di pubblico intrattenimento che insistono nei pressi del luogo in cui è avvenuta l’aggressione.

L’inosservanza del provvedimento è punita con la reclusione da uno a tre anni e dalla multa da 10000 a 24000 euro.

