Autonomia, anche la Puglia approva richiesta referendum

Bari – Il Consiglio regionale pugliese ha approvato con 25 voti a favore le due delibere per la proposta di richiesta di indizione di un referendum popolare per l’abrogazione dell’autonomia differenziata. Dopo un lungo dibattito c’è stato, quindi, il via libera. “Anche la Regione Puglia ha votato la richiesta per il referendum abrogativo della legge Calderoli. E’ stata una lunga giornata, conclusa con l’unica decisione che guarda a rafforzare l’Unità nazionale, e combattere questo progetto divisivo messo in campo dalle Destre che governano l’Italia”, ha commentato la consigliera regionale e vicesegretaria del Pd Puglia, Lucia Parchitelli. “I nostri padri – dice Alessandro Leoci, capogruppo di Con – hanno lottato tanto e hanno anche dato la vita per un Paese unito, da Sud a Nord, e c’è qualcuno che vuole dividere l’Italia e creare nuove disparità. Ecco perché abbiamo votato in consiglio regionale la richiesta per il referendum abrogativo della Legge sull’autonomia differenziata. E non è una scelta solo per contrastare il governo di centrodestra, così come qualcuno dai banchi di opposizione ha voluto accusare”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author