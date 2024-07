Leccese al Comando Legione Puglia dei carabinieri

BARI – Il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha visitato questa mattina il Comando Legione Carabinieri “Puglia”, che ha sede nella storica “Caserma Bergia” sul Lungomare Nazario Sauro. A ricevere il sindaco è stato il comandante della Legione, il generale di brigata Ubaldo Del Monaco, alla presenza degli ufficiali dello Stato Maggiore nonché del comandante Provinciale di Bari.

Una visita di cortesia che è servita a rafforzare il legame tra le istituzioni e a fare il punto sulle principali tematiche legate alla sicurezza dell’intero territorio della città metropolitana. Il sindaco Leccese, nel ringraziare il generale Del Monaco ed il suo staff per la rinnovata disponibilità ad una piena collaborazione rivolta a garantire ancora maggiore sicurezza a tutti i cittadini, ha espresso i propri sentimenti di stima ed apprezzamento per il lavoro svolto dai Carabinieri; un’attività quotidiana svolta in favore della comunità barese per la quale ha rivolto un sentito ringraziamento alle donne e agli uomini della “Benemerita”.

