Bari, a Pane e Pomodoro gli smart locker per i bagnanti

BARI – Dopo le numerose denunce arrivate alle forze dell’ordine in queste settimane dalle centinaia di utenti che affollano la spiaggia giornalmente, a Pane e Pomodoro è stata completata l’installazione degli smart locker a disposizione dei bagnanti.

Sono 36 le cassette portavalori, a utilizzo gratuito, che gli utenti potranno attivare impostando un pin associato a un numero di telefono per poi scegliere la dimensione del box e una fascia oraria, che comunque non determina l’apertura della cassetta allo scadere dell’orario indicato, se non a seguito di un input dell’utente. Nel caso in cui l’utente non ricordi il pin scelto, potrà contattare la sala operativa della Polizia locale che, una volta accertata l’identità del richiedente, sbloccherà la cassetta.

Contestualmente è stato messo in sicurezza, con il montaggio dei pannelli, il manufatto che ospitava il vecchio bar, oltre a interventi di manutenzione sulle docce e all’installazione del primo di quattro eco-compattatori che permetteranno ai bagnanti di conferire le diverse frazioni dei rifiuti.

