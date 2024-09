Auto si ribalta sulla SS101: ferita la conducente

Erano da poco passate le otto di mercoledì mattina, quando sulla SS101, all’altezza di Lequile in direzione Nord, si è verificato un incidente. Tre i veicoli coinvolti nel sinistro, tra i quali una Citroen C3 che, dopo l’impatto, ha terminato la sua corsa al centro della carreggiata, ribaltandosi.

Immediato è stato l’intervento dei vigili del fuoco del Comando di Lecce i quali, dopo aver raggiunto la zona del sinistro, hanno avviato le operazioni di estrazione della donna dall’abitacolo del veicolo. Al termine dell’intervento, la signora è stata affidata alle cure dei sanitari del 118, i quali hanno provveduto, poi, al trasferimento in pronto soccorso per accertamenti. Le sue condizioni non sono gravi.

L’intervento ha garantito la sicurezza dell’area e ha permesso di liberare rapidamente la persona. Le autorità competenti stanno ora conducendo le indagini per determinare la dinamica dell’incidente.

Non è mancato il disagio alla circolazione stradale in direzione del capoluogo, con la formazione di una lunga coda, dovuta all’interruzione del transito di veicolo per le operazioni di soccorso.

