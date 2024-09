Illegalità nell’ex manifattura di Bari, blitz delle forze dell’ordine

BARI – Polizia, carabinieri, unità cinofile e polizia locale. Un vero e proprio blitz ad alto impatto, con tanto di flessibile per aprire i box incustoditi, all’interno di alcuni ambienti della ex Manifattura Tabacchi di via Nicolai, in particolare nelle sale che ormai da tempo ospitano il mercato giornaliero. L’attività ufficialmente è finalizzata al controllo delle licenze e dei documenti degli intestatari dei box, come chiesto direttamente qualche settimana fa dal sindaco di Bari, Vito Leccese, durante il comitato per l’ordine e della sicurezza pubblica svoltosi in prefettura. Ma la presenza di unità cinofile fa pensare anche e un controllo più approfondito rispetto alla semplice regolarità dei documenti in possesso degli assegnatari. È proprio Vito Leccese, in una nota, a spiegare cosa potrebbe accadere nella parte non ancora ristrutturata della struttura dove da tempo – stando alle parole del sindaco – ci sarebbe una “situazione di illegalità che si andava intensificando nei luoghi della Manifattura non ancora oggetto di riqualificazione”. Secondo il primo cittadino neanche il costante controllo della polizia locare non è stato sufficiente a contrastare abusi e pratiche al di là del lecito. In questi casi l’unico modo per intervenire in maniera efficace per contrastare situazioni di illegalità – conclude Leccese – è sotto la direzione e il coordinamento delle Forze dell’ordine”. Va ricordato che nell’altra parte della megastruttura del quartiere Libertà è in corso una pesante ristrutturazione dell’edificio che entro il prossimo anno ospiterà non solo la nuova sede del Cnr ma anche la nuova caserma dei carabinieri.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author