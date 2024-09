San Pietro Vernotico, bomba nella notte davanti a condominio

SAN PIETRO VERNOTICO – Una bomba è stata fatta esplodere nella notte tra martedì e mercoledì davanti all’ingresso di un condominio in via Giuseppe Melli, a San Pietro Vernotico. La porta d’ingresso dello stabile è stata divelta. L’esplosione è avvenuta un’ora dopo la mezzanotte ed è stata avvertita in tutto il paese, sotto pressione già da alcuni mesi per vicende legate alla criminalità organizzata. Sul posto i carabinieri. Non si sa ancora chi possa essere stato l’obiettivo dell’attentato.

