Tenta suicidio in mare nel brindisino, salvato da carabinieri e capitaneria

Nel pomeriggio di martedì 24 settembre, un uomo che aveva tentato il suicidio gettandosi in mare è stato salvato dai carabinieri e da un luogotenente della guardia costiera in provincia di Brindisi. Il salvataggio è avvenuto a circa tre metri dalla riva, dove l’uomo è stato recuperato in stato confusionale dal comandante dell’ufficio locale marittimo, insieme a due carabinieri e al personale del servizio di salvataggio di un lido della zona. L’uomo, messo in sicurezza, è stato poi trasportato in ospedale a bordo di un’ambulanza del 118 per gli accertamenti medici.

