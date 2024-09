Auto contro albero, donna muore carbonizzata nel Foggiano

SAN SEVERO – È di un morto e un ferito il bilancio dell’incidente avvenuto la scorsa notte lungo la strada provinciale 13 che da San Severo porta a Castelnuovo della Daunia, nel Foggiano. La vittima è una donna di 47 anni, di San Severo, che viaggiava a bordo di una Fiat 500 guidata dal marito. Il mezzo, per cause in corso di accertamento, è uscito di strada finendo contro un albero e prendendo fuoco. L’uomo è riuscito a salvarsi, mentre la donna è rimasta incastrata tra le lamiere. L’uomo ha tentato di prestarle soccorso e ha riportato ustioni. Sul posto sanitari del 118, vigili del fuoco e forze dell’ordine.

