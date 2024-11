Attività interforze sul territorio brindisino, controlli a Oria e Latiano

Attività di prevenzione e repressione dei reati a Latiano e Oria dove sono stati potenziati i dispositivi di sicurezza, coordinati dal Questore Giampietro Lionetti. L’attività rientra nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato, voluti dal Questore e condivisi dal Prefetto della Provincia di Brindisi Luigi Carnevale e dai Comandanti provinciali di Carabinieri e Guardia di Finanza, per garantire una più pregnante presenza delle forze dell’ordine nella provincia. Per prevenire azioni illegali, poliziotti, carabinieri e finanzieri, con la collaborazione dell’ASL e dei Monopoli, hanno controllato diverse attività commerciali ed identificato 214 persone. Durante il controllo di 83 veicoli, sono state contestate 3 sanzioni al codice della strada.

Nei confronti di 4 attività commerciali sono state elevate sanzioni amministrative per carenza igienico sanitaria e contestate violazioni previste dal Testo Unico sulle Leggi di Pubblica Sicurezza. Sono, inoltre, al vaglio della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura le licenze di alcune attività gestite da soggetti privi dei requisiti morali previsti dalla normativa di settore.

Durante i controlli è stato segnalato all’Autorità Amministrativa un giovane di Latiano per uso personale di droga. Una donna residente ad Oria, invece è stata tratta in arresto in flagranza del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Sono stati sequestrati 50,119 gr di cocaina e 85,83 gr di eroina. La donna è stata condotta nel carcere di Lecce. All’attività hanno preso parte gli agenti del Commissariato di Mesagne, della Questura e della Polizia Stradale, le Unità Cinofile della Polizia di Frontiera, nonché militari dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

