Mesagne: i carabinieri incontrano gli anziani

I carabinieri, nell’ambito della campagna di sensibilizzazione e repressione dei reati concernenti le truffe agli anziani, hanno organizzato un incontro a Mesagne. Il Maresciallo Maggiore Angelo Torrone della Stazione Carabinieri di Mesagne, nella serata del 16 novembre, in occasione della Santa Messa presso la Chiesa Santa Maria di Betlemme, ha incontrato un gruppo di anziani.

In particolare, li ha sensibilizzati in merito alle truffe messe in atto da finti appartenenti alle forze di polizia, falsi impiegati INPS e operatori di luce e gas, ma soprattutto finti parenti in difficoltà.

L’incontro ha coinvolto gli anziani con i quali sono stati affrontati delicati argomenti con casi pratici, esperienze dirette e considerazioni; inoltre è stato distribuito il vademecum redatto dal Comando Provinciale Carabinieri di Brindisi. L’Arma dei Carabinieri rinnova l’invito alla popolazione a segnalare eventuali analoghi fenomeni criminali.

