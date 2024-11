Brindisi, Ragno: “Ugento squadra organizzata ma non possiamo sbagliare”

Nicola Ragno, allenatore del Brindisi, ha presentato la gara di Ugento in programma domenica pomeriggio. Il tecnico biancazzurro ha fatto anche il punto sul calciomercato: “I nuovi arrivi daranno qualcosa in più, ma pretendo lo stesso da chi era già qui. Mi aspetto di più da tutti, vedo la squadra quando si allena e mi rendo conto che potremmo fare di meglio. Continueremo a rincorrere lo 0 in classifica, indipendentemente dalla penalizzazione. Dobbiamo dare tutto il possibile per raggiungere l’obbiettivo. È difficile, la realtà è questa, ma dobbiamo ragionare nell’ottica di dare tutto la domenica, senza pensare alla classifica. Dobbiamo giocarcela contro tutti. Non ci aspettavamo questi 2 punti, ma stiamo cercando di non pensarci. Domenica la differenza la farà la voglia di vincere. Per me la testa vale più della tecnica e della tattica. Bisogna avere autostima ed essere consapevoli dei proprio mezzi. I pareggi sono mezze sconfitte per noi, ma cerchiamo di prendere il lato positivo delle cose: le somme si tireranno a fine anno, magari il 5 maggio serviranno, magari saranno inutili, non possiamo saperlo. Dobbiamo alzare la media punti, le percentuali sia offensive che difensive. Abbiamo l’obbligo di vincere ogni partita. Il girone H rispetto agli altri gironi ha pochissime squadre scarse. Le ultime in classifica sono comunque delle ottime rose. Non facciamo calcoli sugli altri, dobbiamo solo pensare a vincere. Non puoi pensare alla classifica, sarai sempre lontano, a -2. L’Ugento ha fatto benissimo nelle ultime due partite, vincendo contro la Palmese, che ritengo una big, e contro il Casarano che non ha bisogno di presentazioni”.

