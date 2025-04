Francavilla Fontana, per la “fibra ottica” rimossa la pista ciclabile, così sembrerebbe

In attesa che l’assessore ai Lavori Pubblici Annalisa Toma o il sindaco Antonello Denuzzo possano rispondere alle polemiche sollevate sulla sparizione di un tratto della pista ciclabile, sull’albo pretorio del Comune di Francavilla Fontana vi è una ordinanza datata 16 aprile con la quale per permettere l’esecuzione della messa in opera della fibra ottica con allaccio al presidio ospedaliero “Camberlingo” è stato disposto su una parte di viale Madonna delle Grazie “ordinanza di divieto di sosta con rimozione e contestuale restringimento della carreggiata, per lavori di scarifica e ripristino tappetino bituminoso per l’allacciamento della sede del locale presidio ospedaliero “Camberlingo”, dalla data del 28/4/2025 alla data del 09/05/2025 con orario dalle 07.00 alle 16.00”. Insomma sembrerebbe, il condizionale è d’obbligo, che l’eliminazione di una buona parte della pista ciclabile sia stato dovuto all’esecuzione di questi lavori imprevisti. “Sarà poi rimontata la pista ciclabile?”. Non è dato sapere al momento.

