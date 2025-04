Omicidio Stasi, accolto il concordato: in Appello 16 anni al killer

La Corte d’Appello di Lecce ha accolto l’istanza di concordato sulla pena presentata da Luigi Borracino, rideterminando la pena complessiva in sedici anni di reclusione per l’omicidio volontario di Paolo Stasi. In primo grado l’imputato, all’epoca dei fatti minorenne, era stato condannato a vent’anni di reclusione.

La famiglia di quest’ultimo, presente alla lettura del dispositivo e assistita dall’avvocato Domenico Attanasi, non ha ritenuto di esprimersi in merito al trattamento sanzionatorio, la cui valutazione è rimessa esclusivamente all’autorità giudiziaria procedente.

