Matera, Torrisi: “Ci stiamo ristrutturando, questo è il maggiore gap”

“Il gap in classifica rispetto alle altre non mi preoccupa. Perché il girone di ritorno è un altro campionato e 8-10 si possono recuperare. Il nostro gap, invece, è perché stiamo ristrutturando la squadra perché prima si era costruito qualcosa di diverso rispetto alle mie idee”. Sono le parole del tecnico Alfio Torrisi, alla vigilia della sfida contro il Costa d’Amalfi di domani pomeriggio.

“Stiamo gettando le fondamenta per questa stagione. Per noi è un periodo di cambiamento e quando accade è normale che ci siano dei momenti in cui le cose non vanno bene. Ovviamente serve pazienza ma nel calcio ce n’è poca. Noi, invece, stiamo costruendo per vincere. Quest’anno, il nostro obiettivo è quello di fare più punti possibili. Tutti i traguardi sono alla nostra portata. E dobbiamo concludere questa stagione lasciando il segno”, continua il tecnico biancoazzurro.

Matera sempre attivo sul mercato con diverse operazioni in entrata e in uscita: “Ringrazio la società perché mi sta mettendo nelle condizioni giuste per poter lavorare. Il ds Castorina è riuscito a fare mercato in un momento in cui era chiuso. Perché non è facile intervenire in quei momenti. La società è stata presente. Sono arrivati giocatori importanti a mercato chiuso ma faremo ancora qualcosa quando aprirà. Ci stiamo strutturando in questo momento. Il nostro obiettivo è riportare la gente allo stadio”.

Domani, però, arriva il Costa d’Amalfi: “È una squadra che subisce poche reti e ha fatto il 50 per cento di pareggi fino a questo momento. Contro la Fidelis Andria e la Virtus Francavilla hanno fatto molto bene. È una squadra con giocatori di qualità. Noi dobbiamo ripartire dalle buone cose fatte vedere a Brindisi perché per la prima volta da quando sono qui ho sentito la squadra mia. E domani mi aspetto un altro passo in avanti”, conclude Torrisi.

