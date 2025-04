Serie D/H, corsa play off in 180 minuti: quattro squadre per un posto

L’imprevedibilità ed il fascino del Girone H sta tutto nella pazza corsa al quinto posto. Fasano, Virtus Francavilla, Matera e Nardò si contendono l’ultima piazza disponibile per poter raggiungere Nocerina, Fidelis Andria e Martina nella post season.

A 180 minuti dalla fine del campionato, è la squadra di Pistoia ad occupare il quinto posto con 47 punti. Subito dietro ci sono quella di Coletti e di Di Gaetano, rispettivamente con 46 e 45 punti. Gap di tre punti, invece per il Nardò, attualmente ottavo.

Ed è proprio la squadra di De Sanzo ad avere due importanti scontri diretti nelle ultime due giornate. Virtus Francavilla al Giovanni Paolo II e Fasano in trasferta all’ultima, dove i neretini sperano di staccare il pass per il terzo anno consecutivo ma con un cammino che resta comunque in salita.

Il Fasano, è l’unica squadra ad avere il destino nelle proprie mani. I ragazzi di Pistoia, dopo l’ottima rimonta della gestione Agovino, negli ultimi 180 minuti di campionato sperano nel dolce epilogo. Domenica ci sarà l’ostica trasferta di Francavilla in Sinni, ancora a caccia di punti salvezza. Poi, ultima al Curlo contro il Nardò sul quale, attualmente c’è un vantaggio di tre lunghezze.

Gap di un punto dal quinto posto, invece, per la Virtus Francavilla. La squadra di Coletti dopo il primo ko della sua gestione contro la Nocerina, nello scontro diretto di Nardò non può assolutamente sbagliare. Biancoazzurri che poi, nell’ultimo turno riceveranno l’Ugento. Vincere e sperare in un passo falso del Fasano è l’unico obiettivo della Virtus Francavilla.

In corsa, è tornato anche il Matera. È di due punti il gap di Di Piazza e compagni dal Fasano. I lucani, nella trasferta di Ugento che sogna la salvezza diretta, e nel successivo match interno contro la vice-capolista Nocerina devono solo vincere e sperare in qualche passo falso di chi precede.

Questo lo scenario, davvero suggestivo, a 180 minuti dalla fine del campionato con ben quattro squadre in corsa a contendersi il quinto posto.

Corsa play-off: calendari a confronto

Il calendario del Fasano (47 punti)

Francavilla-Fasano il 27-04-2025

Fasano-Nardò il 4-05-2025

Il calendario della Virtus Francavilla (46 punti)

Nardò-Virtus Francavilla il 27-04-2025

Virtus Francavilla-Ugento il 4-05-2025

Il calendario del Matera (45 punti)

Ugento-Matera il 27-04-2025

Matera-Nocerina il 4-05-2025

Il calendario del Nardò (44 punti)

Nardò-Virtus Francavilla il 27-04-2025

Fasano-Nardò il 4-05-2025

