Gravina, Tiozzo: “Sono fiducioso per domani, non guardiamo la classifica”

Il Gravina, per la tredicesima giornata del girone H di Serie D, affronterà fuori casa l’Ischia, dodicesimo con 12 punti e reduce da due sconfitte consecutive. Alla vigilia del match, ha rilasciato delle dichiarazioni l’allenatore gialloblù Luca Tiozzo, ritornato dopo la squalifica. Di seguito, le sue parole.

Sul mercato: “L’uscita di Fustar è stata compensata con l’arrivo di Antonio La Gamba, motivo per cui si ragionerà con la società se ci sarà qualche occasione. Sono soddisfatto dell’acquisto di Antonio, ci dispiace per Ivan perché è stato un grande giocatore per l’FBC Gravina, anche sotto il punto di vista umano”.

Sulla squadra: “E’ una bella sfida, vogliamo conquistare punti attraverso il gioco. Non guardiamo la classifica”.

Sulla partita: “Sicuramente la loro settimana è stata difficile. Ho detto ai ragazzi che di questi casi ho paura, noi dovremo essere attenti a non cadere in questi tranelli. L’Ischia ha una squadra forte. Anche loro non giocano nel loro stadio, in Coppa Italia non sono stati molto fortunati. Siamo avversari, ma l’aspetto sportivo viene prima di tutto. Auguriamo una pronta guarigione al loro portiere. Sono fiducioso per domani. Sono orgoglio di quello che stiamo facendo. Non voglio utilizzare la dimensione del terreno e lo stato di quest’ultimo come alibi, sarà sia un disagio loro che nostro. Sappiamo cosa vuol dire non avere la propria casa”.

Sulla squalifica scontata: “E’ stato un dispiacere, lasciare i ragazzi non è mai carino, anche perché non si è dato il buon esempio. La classe arbitrale, non solo per il Gravina, è molto scadente. Questa cosa delle volte mi altera, perché so quanto facciamo in settimana”.

