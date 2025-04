Tentato furto al Liceo Comi di Tricase: il racconto della preside

Ennesimo tentativo di furto ai danni del Liceo Girolamo Comi di Tricase. È accaduto nelle scorse ore: a raccontare i dettagli è la stessa dirigente dell’istituto.

Effrazioni da parte di ignoti si erano già verificate diverse volte in passato, prendendo di mira i distributori automatici di snack e bibite, con l’intento di rubare le monete al loro interno. Questa volta, però, non è stato portato via alcunché, ma a essere manomessi sono stati tutti i pozzetti e le cabine esterne afferenti all’impianto elettrico alla scuola.

Da qui, l’allarme ai vigili urbani e la denuncia ai carabinieri della stazione locale, con l’ipotesi che la visita indesiderata sia stata, in realtà, un sopralluogo volto a progettare un furto più grande di materiale didattico.

Strumenti digitali preziosi, non solo per il loro valore economico, ma soprattutto per il supporto alla formazione di giovani menti. Per questo la dirigente ha predisposto un incremento della sorveglianza dell’edificio, attualmente sprovvisto di telecamere esterne per via di lavori in corso.

