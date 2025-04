La Serie B rende omaggio a Papa Francesco nella 35ª giornata

La Lega Serie B si unisce al mondo dello sport nel rendere omaggio alla figura di Papa Francesco, in occasione della 35ª giornata di campionato. Il Santo Padre, grande appassionato di sport e profondo estimatore del calcio, ha sempre sottolineato i valori cristiani che il gioco sa trasmettere, come rispetto, responsabilità sociale ed etica.

In segno di lutto e riconoscenza, tutte le squadre del campionato cadetto, su indicazione di CONI e FIGC, scenderanno in campo con il lutto al braccio. Prima del fischio d’inizio di ogni partita, sarà osservato un minuto di raccoglimento per ricordare la figura di un pontefice che ha saputo parlare anche attraverso il linguaggio dello sport.

“Un omaggio sentito a un Uomo che ha saputo parlare al cuore delle persone, anche attraverso lo sport”, ha dichiarato il presidente della Lega Serie B Paolo Bedin, sottolineando come la lega voglia raccogliere l’eredità morale lasciata da Papa Francesco, traducendola in gesti concreti sia dentro che fuori dal campo.

Durante tutto il turno, negli stadi della Serie B saranno proiettati messaggi di ringraziamento e riflessione: il led bordocampo riporterà la scritta “Per sempre grazie, Papa Francesco”, accompagnata da un messaggio speaker comune e da un’immagine celebrativa sui maxischermi.

Un momento di unione e silenzio condiviso, per onorare un pontefice che ha lasciato un segno profondo anche nel mondo dello sport.

