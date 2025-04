Bari, le celebrazioni per il 25 aprile

BARI – Cominceranno domani alle 9.30, con la consueta cerimonia commemorativa al Sacrario dei caduti d’oltremare, le celebrazioni organizzate da Comune di Bari e Anpi in occasione dell’80esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo. Dopo gli onori resi ai caduti e la deposizione delle corone di alloro, ci saranno un momento di preghiera e gli interventi del sindaco di Bari, Vito Leccese, e delle altre autorità presenti. Alle 11.30 il primo cittadino deporrà una corona di alloro sulla lapide commemorativa affissa sulla facciata esterna del Comune in ricordo del sacrificio dei partigiani baresi impegnati nella lotta di Liberazione nazionale.

Subito dopo, fa sapere l’amministrazione in una nota, è previsto un tributo musicale a cura del trombettista Alberto Di Leone che, dal colonnato del teatro comunale Niccolò Piccinni, eseguirà fraseggi con lo strumento. Come lo scorso anno, Comune di Bari e Anpi proseguiranno ricordando alcune figure di spicco della Resistenza e dell’antifascismo, nate a Bari o protagoniste nel capoluogo pugliese: Zoe Allemand, Giacomo Schirone, Alfredo Violante, Renato Scionti, Anna Maria Princigalli, Ernesto Accardi e Michele D’Ersamo. Nel corso della cerimonia, in programma nella sala consiliare di Palazzo di città, il sindaco consegnerà una pergamena ai familiari presenti dei sette partigiani commemorati.

