MOLFETTA – TRA MENO DI UN MESE MOLFETTA DIVENTERA’ CAPITALE DELL’ATLETICA INDIVIDUALE. SONO IN PROGRAMMA, PER LA PRIMA VOLTA IN PUGLIA, GLI ASSOLUTI NAZIONALI. TANTI I CAMPIONI CHE INAUGURERANNO IL NUOVO STADIO MARIO SAVERIO COZZOLI.

