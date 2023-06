Skeet: Ct tarantino Pietro Genga oro con Finlandia ai Giochi Europei

Piero Genga, tarantino ed ex campione mondiale ed europeo di skeet, da ct ha appena guidato la Finlandia all’oro a squadre ai Giochi Europei (uno dei componenti è anche bronzo individuale). Questo il suo recente palmares da commissario tecnico di varie nazionali. Dal 2009 al 2012 è stato allenatore della squadra olimpica danese, ottenendo la medaglia d’argento alle Olimpiadi di Londra 2012 con il tiratore Anders Golding. L’altro tiratore danese Hansen Jesper diventa campione del mondo nel 2013 a Lima in Perù. Dal 2013 al 2016 allena la nazionale cipriota, poi di nuovo la squadra danese nel 2017 e 2018 vincendo 1 titolo europeo individuale. Dal 2021, con la nazionale finlandese ha conquistato 2 posti per le Olimpiadi di Tokyo 2021, dopo 16 anni di assenza, raggiungendo la finale e piazzando al 4ºposto il tiratore Eetu Kallioinen.

