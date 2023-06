Basket: Happy Casa, rinnova il direttore commerciale Fanigliulo

La Happy Casa Brindisi ha esteso il contratto fino al 2027 al direttore commerciale Andrea Fanigliulo, che assumerà anche la direzione delle operazioni marketing.

Una conferma fortemente voluta dalla società per premiare il fondamentale lavoro di brand identity svolto in questi anni attraverso la ricerca e gestione di partnership virtuose in tutto il territorio.

Il percorso lavorativo comune, avviato nell’estate 2016, ha negli anni consentito al settore commerciale di strutturarsi e ampliarsi fino a raggiungere un totale di centoventicinque partner affiliati. Una vera grande famiglia biancoazzurra.

Il commento del direttore marketing & commerciale Andrea Fanigliulo: “Per me è un’emozione fortissima oltre che un grande onore legare il mio nome a quello della NBB fino al 2027. Brindisi ormai è casa mia, la società la mia seconda famiglia e tutti i nostri partner e sponsor dei veri compagni di viaggio di una splendida avventura da continuare a vivere insieme. Un ringraziamento speciale al Presidente, al General Manager e alla famiglia Marino per avermi portato a Brindisi nel 2016 e per credere fortemente in me; grazie al vice presidente Distante e a tutti soci per la fiducia riposta nel mio lavoro; grazie ai nostri splendidi tifosi per la loro vicinanza e stima ricambiata; grazie a tutti i miei colleghi, perché senza il loro contributo e collaborazione non avrei mai raggiunto da solo questo grande traguardo professionale. Forza Happy Casa Brindisi, continuiamo a sognare grandi traguardi e obiettivi da raggiungere insieme“.

Le parole del General Manager Tullio Marino: “Per noi è un grande piacere continuare il rapporto di collaborazione con Andrea, i successi recenti passano indissolubilmente dal grande lavoro effettuato sul territorio a livello marketing e commerciale. Con altrettanta costanza e dedizione, vogliamo porre le basi per lo sviluppo di tutti i progetti societari in essere. Siamo pronti a vivere tante altre stagioni sportive insieme“.

