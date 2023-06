Taranto: Aquathlon, 300 atleti per contendersi il titolo italiano

Sono oltre 300 gli atleti che domenica 2 luglio si contenderanno il titolo italiano maschile e femminile di Aquathlon classico.

La prova si articola su tre frazioni: due di corsa, sulla distanza di 2,5 km e una di nuoto su un tragitto di 1 km. Per il secondo anno consecutivo la Federazione Italiana Triathlon (Fitri) ha assegnato a Taranto l’importante competizione che è organizzata dall’Asd Triathlon Taranto. I vincitori della gara strapperanno anche il pass per i Campionati Europei di Aquathlon che si terranno il 25 agosto a Menen, in Belgio. Una competizione di altissimo livello agonistico che si svolgerà nello splendido scenario del Lungomare, del Canale Navigabile e del Castello Aragonese reso disponibile grazie alla preziosa collaborazione del Comando Interregionale Marittimo Sud della Marina Militare.

La gara partirà da piazza Castello con la prima frazione di corsa (2,5km). Gli atleti percorreranno il Ponte Girevole e il Lungomare sino a piazza Ebalia. Da qui torneranno indietro e si dirigeranno verso la Discesa Vasto, in città vecchia. Sulla banchina del Castello Aragonese sarà allestita la zona cambio. I concorrenti lasceranno le scarpette per indossare cuffia e occhialini e tuffarsi in mare. Nuoteranno nelle acque del Canale Navigabile sotto al Ponte Girevole, coprendo la distanza di 1 km, segnata da quattro boe galleggianti. Usciti dal mare, indosseranno di nuovo le scarpe per l’ultima frazione di corsa che si concluderà in Piazza Castello. In caso di condizioni meteo-marine avverse la frazione a nuoto si terrà sul versante Mar Piccolo, più riparato dalle correnti.

Per gli atleti il raduno è fissato domenica mattina tra le 7.30 e le 8.30 nella Piazza d’Armi del Castello Aragonese dove si svolgerà il briefing tecnico prima della partenza. Alle 9.30 lo start della gara femminile, alle 10.30 il via di quella maschile. Alle 12.30 la consegna delle maglie tricolori ai vincitori e le altre premiazioni. Prima della partenza, una rappresentativa di musicisti e di cantanti lirici del Conservatorio “G. Paisiello” di Taranto eseguirà l’Inno di Mameli. Il pubblico potrà assistere alle gare dal Lungomare e da Corso due Mari.

Il Campionato Italiano di Aquathlon è un importante test-event in vista dei Giochi del Mediterraneo che si celebreranno a Taranto. Il Comitato organizzatore dei Giochi del 2026 è, infatti, uno dei partner della manifestazione. Non solo sport. La competizione aderisce ad “Allénati contro la violenza”, la campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne promossa dalla Regione Puglia – Assessorati Welfare e Sport per tutti. Inoltre, simbolico “testimonial” del Campionato di Aquathlon è l’Atleta di Taranto, la cui tomba monumentale risalente al V sec. a. C. è visitabile nel Museo Archeologico MarTA, con cui Asd Triathlon Taranto ha siglato un protocollo d’intesa.

L’ASD Triathlon Taranto è la società organizzatrice della manifestazione. Partner istituzionali sono la Marina Militare, la Regione Puglia, il Comune di Taranto, il Comitato Giochi del Mediterraneo 2026, l’Assessorato Regionale al Welfare, Coni Puglia, Sport e Salute Puglia, Fondazione Taranto 25, Ordine degli Avvocati. Numerosi gli sponsor privati: Mon Reve, Panificatori Taranto, Vini San Marzano, Comes, FataMorgana, Chicche di Puglia, Puglia POP (Vini), Confcommercio, Coldiretti.

