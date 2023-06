Avis in Corsa: estate si è aperta ad Adelfia e Gagliano del Capo

E’ stata la sedicesima edizione della “Correndo tra i Vigneti” a inaugurare la stagione estiva dell’Avis in Corsa Conversano. Domenica scorsa, i corridori biancoazzurri hanno preso parte alla gara organizzata dall’ASD Atletica Adelfia e tenutasi nell’omonima cittadina alle porte di capoluogo pugliese nell’ambito del trofeo provinciale “Terra di Bari”.

Orazio Graziano Marinelli, Vitantonio Solfrizzi, Vito Domenico Pace, Giovanni Morgante, Anna Paola Coppi e Luigi Lovecchio i sette atleti dell’associazione podistica conversanese che si sono presentati all’evento con partenza in corso Umberto I e con percorso di dieci chilometri per le vie urbane ed extraurbane della località nata nel 1927 dalla fusione di Montrone e Canneto. Buone le prove dei runners avissini con particolare nota di merito per Anna Paola Coppi, unica “quota rosa” del team che è entrata nella top ten della categoria SF.

Era a Gagliano del Capo, invece, Cosimo Sperti che ha partecipato ai campionati italiani Master di corsa in montagna per la manifestazione organizzata dall’Atletica Capo di Leuca. Ottima la performance del podista di Conversano che ha chiuso la propria gara conquistando uno strepitoso terzo posto nella categoria SM75 dopo aver dovuto far fronte ad un percorso faticoso e ricco di insidie.

Domenica, intanto, è in programma la ventinovesima edizione della “Strapanoramica Mottolese” valevole come undicesima tappa del Grand Prix di Corsa “Sulle strade dello Jonio” e dedicato, ormai da quattordici edizioni, alla memoria di Francesco Ciquera.

Circa nove i chilometri previsti dagli organizzatori dell’ASD Correre è Salute Mottola su un tracciato suggestivo con partenza e arrivo in piazza XX Settembre. Probabile l’esordio con la casacca biancoazzurra di Giovanni Renna, ex podista del Nadir On The Road Putignano e fresco di tesseramento con la società del presidente Laruccia.

