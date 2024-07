L’Asd Accademy Bari ha un nuovo centro sportivo a Casamassima

CASAMASSIMA – L’Asd Accademy Bari si arricchisce di una nuova sede a Casamassima e per celebrare questa new entry che va ad ampliare l’offerta dell’associazione sportiva del capoluogo, si è tenuto il secondo open day dedicato ai più piccoli che vogliono avvicinarsi al mondo del calcio ma non solo. La nuova struttura, facilmente raggiungibile dalla strada statale 100, nelle scorse ore ha accolto più di 60 bambini mostrando loro e ai loro genitori, quali sono le opportunità offerte dalla Asd Accademy Bari anche in provincia, oltre che nelle due sedi del capoluogo. Il nuovo centro sportivo, infatti, vanta – oltre ai due campi da calcio – anche di due campi da beach volley, una piscina, un’area ludico ricreativa, parco giochi e ristoranti. Novità per la nuova stagione sportiva dell’Asd è quella di aver rinnovato l’accordo con l’Ssc Bari per la formazione del comparto tecnico e sportivo.

