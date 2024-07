Sergio Rubini inaugura “Racconti di Carta” a Putignano

PUTIGNANO – Il regista e attore Sergio Rubini ha dato il via alla rassegna di eventi “Racconti di Carta 2024 in Fiscoli Fiori d’Oriente”, organizzata dalla Fondazione Carnevale di Putignano. La manifestazione, che durerà tutta l’estate, si sviluppa quest’anno sul tema della celebrazione di Marco Polo a 700 anni dalla sua morte. Sei le opere in cartapesta installate nel centro storico della Città che rievocano alcuni momenti della vita e dei viaggi di Marco Polo. Alle installazioni si accede gratuitamente passeggiando per la città e, grazie ad un Qr Code presente in prossimità dell’opera, è possibile ascoltare e guardare in Lis la descrizione del momento rappresentato dai cartapestai. Fasi importanti della vita di Marco Polo raccontate dalla voce di Sergio Rubini che ha passeggiato per il centro storico della città incontrando il pubblico ed i maestri cartapestai, autografando le loro opere in un gesto che è sembrato quasi la fusione di due mondi artistici.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author