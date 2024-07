Capurso, conto l’abusivismo commerciale ci sono le “Aree autentiche”

CAPURSO – Sensibilizzare i cittadini a non acquistare prodotti contraffatti, sottolineando le sanzioni amministrative e, in taluni casi, penali a cui si espone chi acquista tali prodotti. Si chiama Aree Autentiche, l’iniziativa dell’associazione Autentica di Capurso, nel Barese, che punta a promuovere la cultura della legalità e della sicurezza dei prodotti. Quattro cartelli sono stati posizionati in aree strategiche del comune come l’area mercatale, la zona 167, via Madonna del Pozzo e Largo San Francesco. Ogni cartello presenta pittogrammi che illustrano i rischi della contraffazione, inclusi danni alla salute, all’ambiente, all’economia e alle imprese locali. Oltre all’installazione della cartellonistica, il progetto prevede anche la realizzazione di vetrofanie da esporre nelle vetrine delle attività commerciali presenti a Capurso.

Le misure attuate – secondo gli esponenti dell’associazione – non solo tutelano i consumatori da prodotti contraffatti ma proteggono anche la qualità della catena produttiva e distributiva, valorizzando la trasparenza dell’informazione.

