Arrigo Sacchi a Gallipoli per il 2° Festival del Milanismo

In occasione del quarantesimo anniversario della sua fondazione, che ricorreva il 14 settembre 2024, il Milan Club Gallipoli è pronto a ospitare un evento di portata nazionale: la seconda edizione del “Festival del Milanismo – Premio Gallipoli Rossonera”. Dopo il successo della prima edizione del 2018, l’appuntamento è fissato per domenica 17 novembre.

L’obiettivo principale della manifestazione sarà riunire i tifosi rossoneri provenienti da tutta la Puglia e dalle regioni vicine, celebrando la passione per il Milan in un’atmosfera unica. Il teatro “Tito Schipa” di Gallipoli sarà la cornice dell’evento, che avrà come protagonista assoluto un’icona della storia del calcio e del Milan: Arrigo Sacchi, il “Mago di Fusignano”.

Accanto a Sacchi, interverranno Filippo Galli, leggenda del Milan, Ariedo Braida, storico dirigente rossonero, e Carlo Laudisa, giornalista de La Gazzetta dello Sport. Gli ospiti, guidati dal giornalista e conduttore Bruno Conte, racconteranno aneddoti e momenti salienti delle loro carriere, prima di ricevere il “Premio Gallipoli Rossonera”, una scultura in cartapesta realizzata da un maestro artigiano locale.

Il Festival si concluderà con un pranzo conviviale al “Gallipoli Resort”, dove i tifosi avranno l’opportunità di interagire con gli ospiti. La giornata sarà arricchita da iniziative rossonere, intrattenimento musicale e attività dedicate ai bambini. Un’occasione imperdibile per celebrare il Milan e la sua gloriosa storia.

