Eccellenza, Canosa scatenato: fatta anche per Antonio Petitti

E’ Antonio Petitti il quarto volto nuovo di questa mini sessione di mercato del Canosa. Esterno offensivo classe 1997, esordisce a 18 anni nel Matera in Serie C. In grado di ricoprire diverse posizioni sul fronte offensivo, nel curriculum vanta diverse parentesi in Serie D, come al Bisceglie con cui conquistò la promozione fra i professionisti. Esperienza anche alla Sporting Fulgor Molfetta: 11 centri in 29 presenze.

Degna di nota la permanenza nell’Isernia: 21 gettoni e 4 realizzazioni. Ma la sua carriera si contraddistingue anche per quanto fatto vedere in Eccellenza con Corato, Altamura e non ultimo nuovamente Bisceglie dove la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro ha fermato la sua ascesa, costringendolo ai box dallo scorso marzo. Pienamente recuperato dall’infortunio, Petitti è pronto a dare il suo

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author