Calcio C/F, Molfetta: Vincenzo Saponieri confermato segretario

La Molfetta Calcio Femminile ha ufficializzato la conferma di Vincenzo Saponieri nel ruolo di segretario anche per la stagione 2024/25. Dopo quattro anni di collaborazione, Saponieri continuerà a ricoprire un ruolo centrale all’interno del team biancorosso, garantendo dedizione, professionalità e passione per la società.

Questa scelta riconosce il contributo di Saponieri sia dal punto di vista gestionale che umano. Sempre vicino alle atlete, ha guadagnato la fiducia e l’affetto della squadra grazie alla sua competenza nell’amministrazione e organizzazione, favorendo la crescita del club.

Oltre che per il lavoro, Saponieri si è distinto per il sostegno caloroso sugli spalti vivendo ogni partita con l’entusiasmo di un vero tifoso. La sua presenza resterà un punto di riferimento fondamentale per la società e le giocatrici, assicurando un supporto costante.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author