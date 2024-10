Conference, 1a Giornata: la Fiorentina parte col piede giusto

La Fiorentina parte col piede giusto nella sua avventura in Conference League, dopo essere stata finalista nelle ultime due edizioni. Al Franchi, la squadra viola supera i gallesi del The New Saints con un netto 2-0. La partita è dominata dai ragazzi di Palladino, ma il risultato si sblocca solo nella ripresa. Al 65’ Adli sigla il primo gol con la nuova maglia, infilando un sinistro nell’angolino. Poco dopo, Kean raddoppia da distanza ravvicinata. Il portiere gallese Roberts evita un passivo più pesante con cinque interventi decisivi. Unica nota negativa per la Fiorentina è l’infortunio al ginocchio di Mandragora, costretto a uscire nel finale del primo tempo. FIORENTINA-THE NEW SAINTS 2-0: HIGHLIGHTS

