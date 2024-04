Arresti a Bari, due indagati non rispondono alle domande del Gip

BARI – Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere Nicola Lella e Armando De Francesco, due dei 10 indagati sottoposti ieri a misure cautelari (una in carcere, sette ai domiciliari e due divieti di dimora) nell’inchiesta su due distinte associazioni per delinquere finalizzate alla corruzione elettorale che avrebbero operato in occasione delle amministrative di Grumo Appula e della Regione Puglia (20 e 21 settembre 2020) e del Comune di Triggiano (3 e 4 ottobre 2021). Lella (assistito da Gaetano Carrieri) è comparso in carcere davanti al gip Paola De Santis, mentre l’interrogatorio di garanzia di De Francesco, detenuto ai domiciliari e difeso da Nicola Quaranta, si è tenuto in Tribunale. Lunedì saranno interrogati altri due arrestati ai domiciliari: Sandro Cataldo, marito dell’ex assessore pugliese ai Trasporti Anita Maurodinoia, difeso da Mario Malcangi, e il sindaco di Triggiano (sospeso dal prefetto) Antonio Donatelli, difeso da Beppe Modesti. (ANSA).

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author