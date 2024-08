Andria, riciclaggio e rapina: confisca da 300mila euro

ANDRIA – Dopo le ville da un milione di euro, ora anche i lussuosi arredi per un valore complessivo di 300mila euro. È quanto hanno confiscato i carabinieri del Comando Provinciale di Bari, su decreto emesso dalla Terza Sezione penale della Corte d’Appello del capoluogo, a carico di Carmine Fratepietro, 46enne pluripregiudicato, già protagonista di numerosi assalti a portavalori e per questo già condannato per riciclaggio, ricettazione, rapina e porto illegale di armi.

Il patrimonio confiscato era intestato alla compagna di Fratepietro. I carabinieri, dopo l’attività di controllo dei colleghi della guardia di finanza, hanno ricostruito gli introiti dell’intero nucleo familiare, fornendo così gli elementi che garantirebbero come la sua ricchezza abbia una provenienza illecita e siano frutto di rapine ai danni di portavalori. I beni posseduti dal 46enne, infatti, sarebbero sproporzionati rispetto a quanto dichiarato.

Carmine Fratepietro , in particolare, è noto per aver fatto parte del commando paramilitare composto da circa 10 persone che il 29 febbraio 2016 assaltò un furgone portavalori, sulla strada statale 16 vicino Trinitapoli, che trasportava circa 3 milioni di euro destinati ad uffici postali ed istituti di credito. Il colpo, che durò appena 5 minuti, fruttò al gruppo criminale “solo” 725 mila euro, perché entrò in funzione il congegno di sicurezza. E’ stato anche condannato per aver partecipato, nel dicembre 2016, insieme ad altre 15 persone, in provincia di Catanzaro e con il “benestare” delle “ndrine” calabresi, all’assalto al caveau di una società di vigilanza che fruttò 8,5 milioni di euro.

In ultimo, è stato condannato per un altro assalto ad un furgone portavalori, avvenuto nell’ottobre 2015 a Bari, sulla strada statale 16, dove insieme a 15 individui, travisati ed armati kalashnikov, avrebbero asportato centinaia di migliaia di euro da un furgone diretto alla Banca d’Italia.

