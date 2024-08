Il “granchio fantasma” sempre più presente nelle spiagge salentine

Andando sulle spiagge sabbiose del Salento di notte è facile imbattersi in buche che sembrano essere state lasciate dagli ombrelloni della mattina. In realtà sono le tane del granchio fantasma, una specie protetta che, soprattutto negli ultimi anni, sta ripopolando i nostri litorali con conseguenze non sempre positive per l’ecosistema, in particolare i nidi di tartarughe caretta caretta, così come ci spiega Nicolò Molle, del Centro Recupero Tartarughe Marine del Museo di Calimera.

