Andria, presentato “Gg’sott”, il primo romanzo d’amore in vernacolo andriese

E’ stato presentato nella Sala Consiliare del Municipio di Andria la pubblicazione postuma del singolare lavoro del compianto sen Attilio Busseti, scomparso proprio nel corso del 2024. Si tratta di una pubblicazione redatta interamente in vernacolo andriese (con traduzione italiana a margine) dal titolo Gg’sott. A presenziare in aula Peppino Pirro, testimone della vicenda umana e politica di Busseti e, in collegamento da Roma, il figlio del Senatore, Gianfranco.

