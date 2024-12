Trani, festività di Natale: presentato il cartellone di eventi

Sarà un natale con musica, degustazioni, mercatini, visite guidate e rievocazioni storiche quello tranese. Si è tenuta a Palazzo Beltrani la presentazioni del cartellone di eventi natalizio. Ad aprire la lunga serie di iniziative l’accensione dell’albero di Natale in Piazza della Repubblica; in programma l’allestimento della casa di Babbo Natale e l’attesissimo ritorno del presepe vivente nel centrostorico dal 26 dicembre. Evento clou del natale tranese il concerto del cantante degli Spandau Ballet Tony Hadley, rinnovando la tradizione del capodanno in piazza.

